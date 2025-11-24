Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

KTB Başkanı Recep Bağlamış; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bağlamış, açıklamasında ülkenin aydınlık yarınlarını inşa eden öğretmenlerin fedakârlıkla görev yaptığını vurgulayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Başkan Recep Bağlamış mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden, bilgiyle donanmış nesiller yetiştirmek için büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil; insanlığın ortak değerlerini, bilimi, sevgiyi ve umutları geleceğe taşıyan kutsal bir görevdir. Öğretmenlerimiz, hayatın her alanında karşılaşacağımız zorlukları aşabilmemiz için bizlere rehberlik eden, düşünmeyi öğreten ve en önemlisi, bizi hayata hazırlayan mimarlardır. Onların emeği, bir milletin geleceğini değiştirecek kadar güçlüdür. Bugün ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimizin yaktığı ışık, geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Gelişen ve dönüşen dünyada, bilgiye erişimin hızlandığı, ihtiyaçların farklılaştığı bir dönemde öğretmenlerimizin üstlendiği sorumluluk daha da önemli hale gelmiştir. Bu süreçte öğretmenlerimiz; yenilikçi eğitim anlayışını benimseyen, teknolojiyle barışık, değişimi takip eden ve öğrencilerine yalnızca bilgi değil, aynı zamanda değer kazandıran bireyler olmalarıyla bizlere gurur vermektedir. Onların kararlılığı, sabrı, sevgisi ve gayreti; güçlü, üretken ve bilinçli bir toplumun en önemli güvencesidir. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar öğretmenlerdir' sözünü bir kez daha hatırlıyor; ülkemizin eğitim yolculuğunda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Geleceğe ilham veren tüm öğretmenlerimize ise görevlerinde başarılar, güç ve motivasyon diliyorum. Bu ülkenin her köşesinde, bilgi ve sevgiyle kalplere dokunan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.'