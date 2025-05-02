Ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 547 düzensiz göçmen yakalandı. 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.ANKARA (İGFA) - Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü gözaltına alınırken, 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolü yapıldı ve 547 düzensiz göçmen yakalandı.

Detaylarını sosyal medya hesabından aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin 28 bin 630 personel ve 9 bin 152 ekiple, 5 bin 684 noktada yapıldığını belirterek, metruk binalar, umuma açık yerler, terminaller ve toplu taşıma durakları dahil 15 bin 469 yer kontrol edildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1918171445064090036

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldığını duyuran Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir model sunduğunu belirterek, “Göç konusunu tüm boyutlarıyla ele alıyoruz. Kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermiyoruz” dedi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren valiler, kaymakamlar, polis, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi personelini tebrik etti.