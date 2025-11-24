Batman'ın Gercüş ilçesinde kış mevsiminin vazgeçilmez yemişlerinden meşe palamudu sonbaharda toplanıp kışın tüketiliyor. Gercüş ilçesi, dağlık arazilerinde kendiliğinden yetişen ve yöre halkının 'Doğu´nun kestanesi' adını verdiği organik meşe palamudu ile kış mevsimine hazırlanıyor.

Gercüş ilçesine bağlı Akburç ve Akyar köyünde dağlık arazide organik olarak yetişen meşe palamudu vatandaşlar tarafından toplanıp kışın sobanın üzerinde pişirilerek yeniliyor. Meşe palamudu hem çiğ hem de pişmiş halde tüketiliyor. Meşe palamudun herkesin sevdiği bir tat olduğunu anlatan vatandaşlar, özellikle sobanın üstünde yapılan palamudun daha lezzetli olduğunu ve bunu kışın çerez niyetine tükettiklerini söyledi.

Doğunun kestanesi olarak da bilinen meşe palamudu, aynı zamanda bir şifa deposu. Meşe ağacının meyvesi olan meşe palamudunun diyabetten sindirim sistemine kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyen Akburç köyü sakinlerinden Cemil Kızmaz, ''Meşe palamudu kendiliğinden olan ve organik bir üründür. Her derde deva, şeker hastalığına birebir. Meşe palamutlarını topluyoruz, şuan tam zamanı. Hastalıklara karşı şifa deposudur. Kışın odun sobaların üzerinde kestane gibi pişiriyoruz. Çiğ de yeniliyor pişirilirken de yeniliyor çiğ iken yediğinde hafiften acımsı bir tadı var ama pişirildiğinde çok güzel bir tadı vardır'' dedi.