Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalara bir yenisini daha ekledi. Antalya'daki ulaşım altyapısını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek hedefiyle, oto korkuluk montajlarına devam ediliyor. Bu kapsamda, kentteki trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla, Kepez ilçesine bağlı Barış Manço Bulvarı'nda, 'oto korkuluk' ve 'motosiklet bariyeri' montajı gerçekleştirdi.

2 bin metrelik yeni korkuluk

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında başlatılan çalışmalarda Barış Manço Bulvarı'nda 2 bin metrelik oto korkuluk ve motosiklet bariyeri imalatı yapıldı. Önceki yıllarda imalatı yapılan korkuluklarla birlikte, Barış Manço Bulvarı'ndaki oto korkuluk ve motosiklet bariyeri uzunluğu 3 bin metreye ulaşmış oldu. Bölgedeki eğimli yolun tehlike ihtimali doğurması üzerine yapılan korkuluk montajı sayesinde, kaza yaşanma ihtimali en aza indirgenmiş olacak.

Muhtemel kazalara karşı önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile özellikle eğimli yol kenarları ve trafik hareketliliğinin yoğun olduğu alanlara koruyucu oto korkuluklar yerleştirildi. Korkuluklar sayesinde, hem araçların yoldan çıkmasını engellemek hem de vatandaşı muhtemel kazalara karşı korumak amaçlanıyor. Aynı zamanda oto korkuluklar sayesinde sürücüler, karşılaştıkları oto korkuluklar dolayısıyla hızını doğal olarak düşürüyor ve bu da kaza ihtimalini azaltmada etken rol oynuyor.