Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla İletişim Başkanlığı'nda düzenlene “Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara, 6 Şubat Depremleri Sempozyumu'nda konuştu.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Farhettin Altun, 6 Şubat 2023'te ülkenin ve milletin, tarihte eşine az rastlanır bir felaketle karşı karşıya kaldığını, art arda devasa depremler yaşadığını hatırlattı.

Bu depremlerin, 11 il, 62 ilçe ve 10 bin 190 köyde büyük yıkımlara yol açtığını anımsatan İletişim Başkanı Altun, 14 milyon insanın afetten doğrudan etkilendiğini söyledi.

İletişim Başkanı Altun, şehirler, sanayi alanları, tarihi ve doğal zenginlikler, sulama, haberleşme, ulaşım ve lojistik altyapıları, eğitim ve sağlık kurumları, ibadethaneler ve sosyal donatı alanlarının yıkıma uğradığını ya da büyük zarar gördüğünü ifade etti.

"BU FELAKET BİZE 3 ŞEYİ GÖSTERDİ"

İletişim Başkanı Altun, bu büyük yıkıma "Asrın Felaketi" adı verildiğini belirterek, "Öyle zamanlar oldu ki karşı karşıya kaldığımız felaketi betimlemek için bu ifade bile yetersiz kaldı. Bununla birlikte bu felaket bize 3 şeyi gösterdi. Milletimizin dirayetini, sabrını ve dayanışma becerisini, devletimizin gücünü, kabiliyetini, millet-devlet birlikteliğini." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basiretli ve kudretli liderliğiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının milletin acısını dindirmek için ivedi şekilde mobilize olduğunu bildiren İletişim Başkanı Altun, "Önce arama kurtarma, ardından inşa ve ihya faaliyetlerine hız verildi. Güvenlik, yardım ve destek personeliyle birlikte toplam 650 binin üzerinde kamu görevlimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllü vatandaşlarımız deprem bölgesinde vazife üstlendi. Depremden etkilenen insanlarımızın, barınmadan gıda ve giyime kadar tüm ihtiyaçları el birliğiyle karşılandı, güçlü bir dayanışma ruhu sergilendi. Türkiye, Asrın Felaketi karşısında asrın birlikteliğini ortaya koydu. Toplumsal dayanışma ile ilgili modern sosyoloji teorilerinin hiçbirinin izah edemeyeceği, dünyaya örnek bir tesanüt ruhu kondu ortaya." ifadelerini kullandı.

Asrın İhyası: Güçlü Yarınlara 6 Şubat Depremleri Sempozyumu #AsrınBirlikteliği https://t.co/saXrgUyiTH— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 4, 2025

Altun, felaketin üzerinden geçen 2 yılda deprem bölgesine 75 milyar dolar civarında yani 2,6 trilyon liranın üzerinde bir yatırım yapıldığını belirterek bölgeyi ayağa kaldırmak amacıyla 2025 yılı bütçesinden 584 milyar liralık kaynak ayrıldığını, toplam 201 bin 500 konutun afetzedelere teslim edildiğini söyledi.

"DEZENFORMASYONA KARŞI MÜCADELEMİZİ AFET SIRASINDA DA KARARLILIKLA SÜRDÜRDÜK"

Bu arada "Asrın Felaketi"nin ardından başlatılan ihya çalışmaları içerisinde fiziki yapıların inşası yanında afetten etkilenen vatandaşların huzurunun ve güvenliğinin tesisi ve yine bu süreçlerde toplum genelinde sağlıklı bir bilgi akışının temininin hayati önemde olduğuna dikkati çeken İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Manipülasyon, mezenformasyon ve dezenformasyonun bilgi akış süreçlerini zehirlediği durumlarda yaşanan krizler daha da derinleşir. 6 Şubat depremlerinin ardından kimi kesimlerin bile isteye, kimi kesimlerin ise manipüle edilerek dezenformasyon ürettiklerini gördük. Bu dezenformasyon girişimlerinin ne yazık ki can kayıplarına yol açabildiğine dahi şahitlik ettik. Toplumda huzursuzluk, panik ve güvensizlik yaratan dezenformasyona karşı mücadelemizi afet sırasında da kararlılıkla yürüttük. Afet halinde acil müdahale ve etkin yardım organizasyonu kadar kamuoyunu hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmenin de ne denli hayati olduğunu gözlemledik. O süreçte biz İletişim Başkanlığı olarak bir yandan bu dezenformasyon faaliyetleriyle etkin ve hızlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan Anadolu Ajansı ve TRT gibi kamu yayıncılarımızın, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının sorumlu yayıncılık ilkelerine sadık kalarak hakikatin sesini milletimize, dünyaya duyurmalarına katkıda bulunmaya çalıştık. Bu süreçte medyamızın faaliyetlerini kolaylaştırmaya gayret ettik. Yine bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'mızınki başta olmak üzere devlet yetkililerimizin sesini milletimize ve tüm dünyaya duyurmak için çabaladık."