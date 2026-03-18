Erzurum'un Oltu ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde belediye ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Oltu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında biriken çamur, toz ve çeşitli atıkları temizlemek amacıyla ilçe genelinde tazyikli suyla yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Cadde, sokak ve meydanlarda süpürme, katı atık toplama ve yıkama faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi. Belediye ekipleri, özellikle yoğun kullanılan alanlarda biriken kum, çakıl ve tozları temizleyerek vatandaşların bayramı daha temiz bir ortamda geçirmesini hedefliyor.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, 'İlçemizin tüm cadde ve sokaklarında kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın bayramı temiz ve ferah bir ortamda geçirmesini sağlamak. Ayrıca temizlik çalışmalarımız sırasında hoş kokular da hissedilecek. Tüm halkımızdan bu temizlik anlayışına katkı sunmalarını ve ilçemizi temiz tutma konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

İlçe esnafı ise bayram öncesinde yapılan temizlik çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, Oltu Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerine teşekkür etti.