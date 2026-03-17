Erzurum'da Ramazan Neşesi etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Ney Konseri' programında Neyzen Bekir Gökay Karamollaoğlu, Erzurumlu sanatseverlerle buluştu.

Yakutiye Medresesi'nin tarihi atmosferinde gerçekleştirilen program, Palandöken Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla düzenlendi. Bekir Gökay Karamollaoğlu ve ekibi tarafından icra edilen ney konseri, Ramazan'ın manevi iklimini yansıtan huzur dolu anlara sahne oldu. Neyin derin ve etkileyici nağmeleri eşliğinde gerçekleşen program, katılımcılara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.

Programa Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin de katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Ramazan'ın manevi atmosferi sanat ve musikinin huzur veren nağmeleriyle Yakutiye Medresesi'nde bir kez daha hissedildi.