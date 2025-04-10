Ak Parti Mersin Merkez İlçe Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 180.Yılı vesilesiyle Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru'ya makamında çiçek takdim ederek polis haftasını kutlayan Ak Parti Toroslar İlçe Başkanı Ferdi Çokkeser , '' Devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz fedakarca görev yapan tüm Emniyet mensuplarımızın Polis Haftası'nı gönülden kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yâd ediyorum '' dedi.

Başkan Çokkeser ve beraberindeki heyet İlçe Müdürü Mahmut Duru ve Emniyet Müdürlüğünde bulunan polislerle sohbet ederek günlerini kutladılar.

Ziyarette İlçe Başkanı Çokkeser'e , İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ilgar Kemal Bulut , Belediye meclis üyeleri ve Yönetim kurulu üyelerimi eşlik etti.