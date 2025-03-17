Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, İLBANK İzmir Bölge Müdürü İzzet Günal’ı makamında ağırladı.MANİSA (İGFA) - Görüşmede, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Mekansal Planlama ve Proje Şube Müdürü Melih Nazmi Çalgan, Yapım Uygulamaları Şube Müdürü Sinan Özcan ve iki kurumdan kontrol mühendisleri yer aldı.

İl genelinde İLBANK iş birliğiyle hayata geçirilen çalışma ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İLBANK İzmir Bölge Müdürü Günal, MASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte Manisa’da önemli projelere hayat verdiklerini söyledi. Günal, “Manisa’nın gelişimine katkı sağlamak için Demirci’de hayata geçirilen projede son aşamaya geldik. Yeni projeler için de kurum ile işbirliğimiz devam ediyor” dedi.

“KENTİMİZ İÇİN YENİ PROJELER HAZIRLAMAYA, BU PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, “İLBANK ile her zaman güzel bir işbirliği içerisindeyiz. İlimizin tamamında vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. İLBANK İzmir Bölge Müdürlüğümüz de bu konularda destekçimiz oluyor. İLBANK ile birlikte yaptığımız çalışmalardan biri de Demirci ilçe merkezi için yaptığımız yatırım.

Demirci’de artık son aşamaya geldiğimiz projemiz ile ilçemizin uzun yıllar altyapı sorununu yaşamaması için çalışıyoruz. Görüşmemizde de bu projeye yönelik çalışmalarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek öncülüğünde kentimiz için yeni projeler hazırlamaya, bu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.