Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto yaptığı açıklamada, "Ukrayna için en az 20 milyar euroluk bir mali yardım paketi hazırlanıyor. Kendimizi bu işin içine sürükletmeyeceğiz ve Macar vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna’ya silah tedarikini finanse etmek için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Macaristan, Ukrayna’ya yönelik yardımlara karşı duruş sergiliyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Szijjarto sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savaş yanlısı liberal Avrupalı siyasetçilerin sürekli olarak barış müzakerelerinin başarıya ulaşmasını engellemeye çalışmasıyla Brüksel artık dünya siyasetinde tamamen izole olmuş durumda. Bugün Brüksel’de, Avrupalı vergi mükelleflerinin parasıyla Ukrayna’ya milyarlarca euro daha fazla silah verilmesini öngören çeşitli teklifler gündeme gelecek. Biz, savaş yanlısı önerilere karşı çıkmak ve barış müzakerelerinin başarısını desteklemek için Brüksel’e gidiyoruz" dedi.

"Ukrayna için en az 20 milyar euroluk bir mali yardım paketi hazırlanıyor"

Brüksel’de savaş yanlısı tutumun hakim olmaya devam ettiğini söyleyen Szijjarto, "Bugünkü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Ukrayna için en az 20 milyar euroluk bir mali yardım paketi hazırlanıyor. Kendimizi bu işin içine sürükletmeyeceğiz ve Macar vergi mükelleflerinin parasının Ukrayna’ya silah tedarikini finanse etmek için kullanılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Başkan Trump sayesinde barış umudu son 3 yıldır hiç bu kadar yakın olmamıştı"

Bunun yerine barış müzakerelerini destekleyeceklerini kaydeden Szijjarto, "Başkan Trump sayesinde barış umudu son 3 yıldır hiç bu kadar yakın olmamıştı ve bu nedenle Brüksel’in barış görüşmelerini imkansız hale getirme niyeti kabul edilemez" ifadelerini kullandı.