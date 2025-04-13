Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, sıcaklıkların anlık düşüşünün önümüzdeki günlerde de sürerek, özellikle gece saatlerinde eksi 6 ile eksi 8 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden don tehlikesine karşı teyakkuza geçti.

Eskişehir’de üreticilerin bir yıllık emeğini tehdit eden don tehlikesine karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teyakkuza geçti. Meteorolojik verilere göre 9 Nisan Çarşamba gecesi başlayan hava sıcaklıklarının anlık düşüşünün önümüzdeki günlerde de özellikle gece saatlerinde eksi 6 ile eksi 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum, başta çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçları ve ısıtma sistemi bulunmayan seralarda yapılan sebze üretimi için ciddi bir tehdit oluşturuyor.