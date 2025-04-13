Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, sıcaklıkların anlık düşüşünün önümüzdeki günlerde de sürerek, özellikle gece saatlerinde eksi 6 ile eksi 8 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden don tehlikesine karşı teyakkuza geçti.

Eskişehirli sporcu bilek güreşinde çifte zafer kazandı Eskişehirli sporcu bilek güreşinde çifte zafer kazandı

Eskişehir’de üreticilerin bir yıllık emeğini tehdit eden don tehlikesine karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teyakkuza geçti. Meteorolojik verilere göre 9 Nisan Çarşamba gecesi başlayan hava sıcaklıklarının anlık düşüşünün önümüzdeki günlerde de özellikle gece saatlerinde eksi 6 ile eksi 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Bu durum, başta çiçeklenme dönemindeki meyve ağaçları ve ısıtma sistemi bulunmayan seralarda yapılan sebze üretimi için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Kaynak: İHA