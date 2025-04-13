Eskişehirli sporcu Zeynep Yiğit, Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri’nde başarı elde etti.

Zeynep Yiğit, Kayseri Kadir Has Spor Kompleksi’nde düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri’nde başarılara imza attı.

Genç sporcu, U18 kızlar 60 kilogram kategorisinde hem sağ hem de sol kolda Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Aynı zamanda büyük bayanlar 60 kilogram kategorisinde de mücadele eden Yiğit, hem sağ hem de sol kolda Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Genç sporcu Zeynep Yiğit’e şampiyonluğa birlikte hazırlandığı, antrenörü Murat Cırık da eşlik etti.