TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde afet konutlarının inşasına aralıksız sürdürüyor. Dikmece’de 608 blokta 10 bin 335 konut inşa ediliyor.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay’da Türkiye’nin en büyük ikinci şantiyesi kuruldu.

Antakya merkezdeki Dikmece Mahallesi’nde bulunan 3 milyon 76 bin metrekarelik alandaki şantiyede, 7 binden fazla işçi ile 7/24 esasıyla çalışmalar devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dikmece’de 8 etaplık projeyle 608 blokta 10 bin 335 konut üretecek.

Şimdiye kadar 5 bin 535 konutun tamamlandığı Hatay’da bugüne kadar 32 bin 160 konut ve iş yeri teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayı 44 bin 227’ye yükselecek. 2025 yılı sonunda ise 158 bin 169 konut ve iş yerinin teslim edilmesi hedefleniyor.

174 ayrı alanda,1900 şantiye…7/24 işçilerimiz, iş makinelerimiz durmuyor.Tüm gayretimiz afetzede kardeşlerimizin yuvalarına 1 saat daha önce girebilmeleri için.Burası Hatay Dikmece. pic.twitter.com/efM74EyjQs— Murat KURUM (@murat_kurum) December 10, 2024

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 7/24 işçilerin ve iş makinelerinin durmadığı alan ve şantiyelerde tüm gayretlerinin afetzede kardeşlerinin yuvalarına bir saat daha önce girebilmeleri için diyerek videolu paylaşımda bulundu.