Mart 2025'te ikinci el araç fiyatları yüzde 2,4 oranında arttı. Endeks sonuçlarını değerlendiren sektör temsilcileri, bu artışla birlikte Ocak ve Şubat aylarında ikinci el araç fiyatlarında yaşanan durağan dönemin sona erdiğini kaydetti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformunun yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Mart2025 sonuçlarını açıkladı.

VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, ikinci el araç fiyatları, 2025 yılının ilk iki ayında gösterdiği durağan performanstan sonra Mart ayında yeniden yükselişe geçti. 2025 yılı Mart ayında fiyat endeksi yüzde 2,4 oranında arttı.

Hazırlanan raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. TÜİK verilerine göre bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 38 olarak gerçekleşti.Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 10,9 oranındaartış gösterdi.Öte yandan dolar kuru, bir yıllık süreçteTL karşısında yüzde 17 oranında değerini artırdı.

“TALEP ARTIŞI VE KUR ETKİSİ FİYATLARA YANSIDI”

Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el otomotiv fiyatlarında iki aylık duraklamanın ardından yeniden artış gözlemlediklerini belirtti.

"Bu yükselişin başlıca nedenleri arasında, bayram öncesi artan talep ile döviz kurundaki yaklaşık yüzde 2,5’lik artışın sıfır araç fiyatlarına yansıması öne çıkıyor" diyen Gözelekli,"Her zaman olduğu gibi, ikinci el araç fiyatları ile döviz kuru arasındaki güçlü korelasyonun bu dönemde de sürdüğünü gördük. Bu durum, ikinci el otomobillerin döviz karşısındaki yatırım değerini bir kez daha teyit ediyor. Talep göstergeleri ve yaz ayları öncesindeki mevsimsel eğilimler doğrultusunda, piyasalardaki hareketliliğin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz" dedi.