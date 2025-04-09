Yalova’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Milli Takım Seçmeleri’nde Dikili Zabıta Müdürlüğü personeli Yılmaz Acar, Büyük Erkekler-80 kilo kategorisinde sıklet şampiyonu, tüm sıkletler arasında ise ’şampiyonlar şampiyonu’ ünvanını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası Avrupa Milli Takım Seçmeleri, Yalova’da gerçekleştirildi. Şampiyonaya Dikili Zabıta Müdürlüğü personeli Yılmaz Acar damga vurdu. Acar, Büyük Erkekler -80 kg kategorisinde sıklet şampiyonu, tüm sıkletler arasında ise ’şampiyonlar şampiyonu’ ünvanını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinden 600 sporcunun katıldığı şampiyonada, üstün performansı ile dikkatleri üzerine çeken Acar, Türkiye Vücut Geliştirme Milli Takımı’na seçilerek Türkiye’yi Avrupa’da temsil etme hakkı kazandı.

Yılmaz Acar: "İzmir’e ve Dikili’ye bu başarıyla dönmek gurur verici"

Yaşanan şampiyonluk sonrasında duygularını dile getiren Yılmaz Acar, "Evvelki sene İspanya’da, geçen sene İstanbul’da düzenlenen şampiyonalar dahil olmak üzere, Türkiye ve dünya genelinde milli takımımızla birçok şampiyonluk kazandım. İnanın sayısını şu an hatırlamıyorum. Bugün ise ’iampiyonlar iampiyonu’ ünvanını almak bizleri çok sevindirdi. İzmir’e ve Dikili’ye bu başarı ile dönmek gerçekten çok güzel. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Adil Kırgöz’den tebrik mesajı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yılmaz Acar’ı tebrik etti. Başkan Kırgöz, konuyla ilgili paylaşımda, "Zabıta Müdürlüğü personelimiz Yılmaz Acar; Büyük Erkekler -80 kg kategorisinde sıklet şampiyonu, tüm sıkletler arasında ise şampiyonlar şampiyonu üvanını kazanarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzu kutluyor, ülkemizi temsil edeceği Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.