Samsun’un Bafra ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi Sedde Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Osman Zeki Yılmaz’ın kullandığı 61 KA 418 plakalı buğday yüklü tır ile karşı yönden gelen Ercan Yılmaz idaresindeki 55 AET 519 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ercan Yılmaz hayatını kaybetti, Osman Zeki Yılmaz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Erdi Öztürk yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.