Antalya İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ocak ayında İmal ve ticaret konusunda 122 operasyon düzenlendiğini belirtti. Şahin ayrıca, 2025 yılının denetimler konusunda çok daha yoğun bir yıl olacağının altını çizdi.

Ocak Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Hilmi Özgönül katıldı. Toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan olaylarda azalma meydana geldiğini belirtti. Kişilere karşı işlenen suçlarda Ocak ayında 32 bin 143 olay meydana geldiğini söyleyen Vali Şahin, "2024 yılının aynı ayında 31 bin 425 olay olmuştu. Geçen sene aynı ayda aydınlatma oranı yüzde 97,5 iken, yüzde 98,9’a arttı" dedi.

468 bin 725 araç denetlendi

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 8 bin 848 olay meydana geldiğini söyleyen Vali şahin, "Geçen sene aynı dönemde bu rakam 11 bin 278 idi. Yüzde 21,5 bir azalış yaşanırken, toplam 991 kişi yakalandı. İfade için aranan 2 bin 775 şahıs hakkında da işlem yapıldı. 7 bin 679’u 0-5 yıl, 1546’sı 5-10 yıl, 218 ise 10 yıldan fazla hüküm giymiş şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı. Antalya’da son 2 yıldır trafik kazası ve bu kazalarda olay yerinde hayatını kaybeden kişi sayısında azalma olduğunun altını çizen Vali Şahin, "Geçen sene ocak ayında kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı Antalya’da 12 kişiydi. Bu yıl ocak ayında ise 3 kişi hayatını kaybetti. Yüzde 75’lik azalış oldu, 2024 ve 2023’e göre çok ciddi bir azalma sağlandı. Geçen yıl aynı dönemde 417 bin 577 araç denetlenirken, bu yıl bu sayı 468 bin 725’e çıktı. Denetlenen araç sayısında da yüzde 12’lik bir artış yaşandı" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu ile mücadele 2 koldan sürüyor"

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında İmal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele başta olmak üzere 2 koldan çalışma yürüttüklerini söyleyen Vali Şahin, "Uyuşturucu imal ve ticaret konusunda Ocak ayında122 operasyon yaptık. Kullanıcılar ile ilgili olayların sayısı ise 893. Bu operasyonlarda 19,6 kilogram esrar, 2,2 kilogram kokain, 11,5 kilogram metamfetamin, 7,4 kilogram bonzai, 20 bin 357 adet sentetik esrar, 31 captagon, 22,2 kilogram skunk, 6 kilogram eroin, 32 kenevir, 456 excaty hap yakalandı. Operasyonlar neticesinde yakalanan 131 tutuklanırken, 149 kişi hakkında da adli kontrol kararı alındı" dedi. Bu operasyonlar neticesinde 131 tutuklu ve 149 da adli kontrol kararı alındı" dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, ayrıca ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı konusunda çok hassas olduklarını gerçekleştirilen çalışmalarda 475 silah ele geçirildiğini ve 443 kişi hakkında işlem yapıldığını belirtti. Şahin, organize suçlarla mücadelede ise gerçekleştirilen 12 operasyonda 127 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 35’inin tutuklanırken, 91 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

2025’te denetimler yoğunlaşacak

2025 yılının özellikle denetimler konusunda çok daha yoğun bir yıl olacağının altını çizen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Trafik denetimlerinde geçen yıl 85 bin 658 araca işlem yapılırken, bu yıl ocak ayında 99 bin 469 ile yüzde 16 bir artış sağlandı. Denetimlerde 231 okul servisine de işlem yapıldı. 2025 yılı özellikle denetimler konusunda çok daha yoğun geçecek bir yıl olacak. Tüm kamu kuruluşlarımız kendi görev alanlarında denetim faaliyetlerini arttırarak devam ederek, suçun işlenmediği ama işlenen suçun da cezasını en kısa zamanda bulduğu bir dönemi birlikte tesis edeceğiz" dedi.