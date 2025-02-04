Zonguldak’ta 31 yıl önce işletmeye alınan Kızılcapınar Barajı’nda suların çekilmesiyle birlikte terk edilmiş yapılardan bazıları gün yüzüne çıktı.

Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ova köyü mevkisindeki çay üzerine 1994 yılında inşa edilerek işletmeye alınan 36 milyon metreküp kapasiteli Kızılcapınar Barajı’nda suların azalmasıyla birlikte eski yapılan gün yüzüne çıktı. Su seviyesi 100 kotunda olan barajda, suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan manzara dron ile havadan görüntülendi.

Barajın inşası sebebiyle evlerin terk edilerek köyün üst bölgedeki yamaca inşa edildiğini; bazı köy sakinlerinin de ilçe merkezine taşındığını anlatan Ova Köyü Muhtar Azası Osman Sevim, "Bu yapılar 1975’li yıllarda yapıldı. 1992 yılından sonra baraj inşaatının başlamasıyla birlikte bazı köy sakinleri başka yere taşındı. İlçe merkezine taşınanlar oldu. Yeri olanlar köyü yukarı taşıyarak evlerini yaptı. Baraj geldikten sonra kullanılmayan bu evler su altında kaldı. Sular çekildi. Su evlerin sınırına kadar geliyordu. Dolduruyordu. Bu yapılar gözükmüyordu. Sular çekilince evler gözükmeye başladı. Bu suyun altında insanların arsası vardı, fındığı vardı. Mezarlıklar vardı. Hepsi suyun altında kaldı. Yolda vardı. Köyün bir başından giriyordu Kızılcapınar istikametine kadar gidiyordu. Mezarlıkları çıkartılabilenler çıkartıldı. Daha eskiden defnedilenler kaldı. Çünkü yerleri belli değildi. Yerleri bilinen definler alındı" diye konuştu.

Barajdaki suyun Nisan ayına kadar beklenen yağışlarla birlikte yeniden yükselmesi öngörülürken vatandaşların özellikle bahçe sulama, araç yıkama konularında duyarlı davranmaları, suyu tasarruflu kullanmaları istendi.