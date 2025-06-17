Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında, Çilimli İlçe Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından Esenli Köyü’nde farkındalık standı kuruldu.
Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Ölçümler sonucunda ideal kilo hakkında bilgilendirme yapılırken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda da önemli bilgiler paylaşıldı.
Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, düzenli takip ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının, obezite ve kronik hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynadığını vurguladı, bilgilendirici broşür dağıttı.
Kaynak: İHA