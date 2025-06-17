DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, ilçedeki görev süresi sona eren Kaymakam Habib Güneyli’ye Beyağaç’a olan katkıları için teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 22 Ekim 2024 tarihli onayı ile Beyağaç İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Vekili Habib Güneyli’ni ilçede 04 Kasım 2024 tarihinde başlayan görev süresi sona erdi. Belediye Başkanı Sezayi Pütüm, Beyağaç Belediyesi Meclis üyeleri, kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla ilçeden ayrılacak olan Kaymakam Habib Güneyli için düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, plaket takdim ederek, Kaymakam Güneyli’ye Beyağaç’taki hizmetleri için teşekkür etti. Kaymakam Güneyli ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Pütün, "Sayın Kaymakamımıza ilçemize kattığı değerli hizmetler için teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyoruz" dedi.