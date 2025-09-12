İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, 30 yıllık sağlık tecrübesi kadar doğayla bütünleşmiş bahçesiyle de fark oluşturuyor. 20’ye yakın farklı türden çiçek ve bitkinin olduğu hastane bahçesi, adeta açık bir botanik bahçesini andırıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi, sağlık hizmetlerindeki uzmanlığı kadar, doğayla bütünleşmiş bahçesiyle de ilgi çekiyor. Hastane, yeşil hastane anlayışıyla sadece tedavi süreçlerine değil; aynı zamanda hastaların, ziyaretçilerin ve çalışanların motivasyonuna da önem veriyor. Bahçede, kadife çiçeklerinin canlı tonları, begonvilin mor ve pembe çiçekleri, gazanyaların renkleri ve oya ağacının zarif çiçekleri bir araya gelerek göze hitap ediyor. Manolyalar, bahçeye zarif beyaz çiçekleriyle estetik katarken, hatmi çiçeği ve arap yasemini, bahçeye ayrı bir hava katıyor.

Huzurlu atmosfer

Yeşilin farklı tonlarını barındıran şimşir çalıları, limon servileri, Leylandii ağaçları, alev çalısı ve kartopu, bahçeye huzurlu bir atmosfer kazandırıyor. Tropik esintiler taşıyan palmiye, sikas palmiye ve yuka bitkileri, egzotik bir dokunuş katarken, zeytin ağaçları köklü ve sakin duruşlarıyla doğal bir sakinlik sunuyor.