Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında, yeni tuvaletler hizmete açıldı. Ayrıca 550 araç kapasiteli modern otopark yapımı sürüyor.

Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı’nda DKMP ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Gölcük Tabiat Parkı’nın en büyük eksikliklerinden biri olan yeni tuvaletler hizmete girdi. Aynı anda 18 kişinin kullanabileceği tuvaletlerin bulunduğu alana ayrıca çocuk bakım odaları da bulunuyor. Başka bir bölgeye ise aynı kapasiteye sahip yeni tuvaletlerin yapımı devam ediyor. Tabiat parkının giriş kısmında bulunan boş alana ise 550 araçlık otoparkın yapımı sürüyor. Yapılacak olan modern otopark ile bölgedeki trafik sıkışıklığının önüne geçilmesi hedefleniyor.