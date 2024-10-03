Adana’da düzenlenen TEKNOFEST’te HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA-III kol uçuşuyla izleyenleri mest etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı’nda ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST 2024’te ikinci gün heyecanı başladı.

İnsansız savaş uçağı ANKA III, TEKNOFEST Adana’da bir ilke imza attı. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III, ilk defa gösteri uçuşu gerçekleştirdi. ANKA-III, HÜRJET ve HÜRKUŞ ilk kez kol uçuşu gerçekleştirdi.

Kol uçuşunun ardından HÜRJET ve HÜRKUŞ gösteri uçuşu yapıp izleyenleri mest etti.

Kızıyla birlikte uçuşları izlemek için gelen Nagihan Genç isimli vatandaş, Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eylül Sena Saatçi isimli genç ise uçuşları izlerken gurur duyduğunu söyledi.