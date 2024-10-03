Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 90’ların unutulmaz parçalarını müzikseverlerle buluşturdu. Orkestra Şefliğini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Görevlisi Dr. Duygu Deniz Demirel’in üstlendiği konserde, 90’lı yıllara damgasını vuran pop şarkıları kendi aranjmanları ile yeniden yorumlandı.

Kent Orkestrası, Türk halkının gönlünde taht kuran, efsane şarkıların seslendirildiği ’90’lar Türkçe Pop Konseri’ konseptiyle sahne aldı. Kent Orkestrası, Mezitli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde nostalji rüzgarı esterdi. Kimi zaman ağlatan kimi zaman eğlendiren nostalji rüzgarının estiği akşamda, salonu dolduran kalabalık, sık sık orkestraya alkışlarla ederek, parçaları hep bir ağızdan seslendirdi.

"Salonun coşkusuyla güzel bir konser ortaya çıktı"

Kent Orkestrası Sorumlusu Ali Özgen Erkoç, eğlenceli ve oldukça keyifli bir konser geçirdiklerini belirterek, "Konserde biraz nostalji yapalım ve 90’lara dönelim istedik. Eğlenceli bir konser oldu. Herkesin bildiği şarkılar olduğu için parçaları hep bir ağızdan söylemiş, seslendirmiş olduk" dedi.

Mersin Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Kompozisyon Bölümü Öğr. Gör. Dr. Duygu Deniz Demirel de konserin parça düzenlemesini kendisinin yaptığını ifade ederek, "Etkinliğimiz, Senfonik 90’lar pop konseriydi. Etkinlikte enerji tavandı. Salonumuz dopdoluydu. Bu da müzisyen arkadaşlarımızı ve bizleri daha da coşturdu. Parçalarımızın enerjisi de yüksekti. Kent Orkestrası zaten çok iyi müzisyenlerle dolu Müzisyenlerimizin yeteneği ve salonun coşkusuyla güzel bir konser ortaya çıktı. Herkesin keyif aldığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Biz zaten 90’lar çocuğuyduk, eskiye gittik"

Konseri izleyen Nilgün Deniz, etkinliği çok güzel bulduğunu dile getirerek, "Çok nostaljikti. Bizi eskilere götürdü ve çok mutlu olduk" dedi.

Müzikseverlerden Öner Özpolat da duygularını, "Biz zaten 90’lar çocuğuyduk, eskiye gittik. Nostalji oldu. Bizim için çok iyi oldu. Bütün şarkılara eşlik ettik. İlk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum, çok beğendim" şeklinde açıkladı.

Etkinliğe eşiyle birlikte katılan Sabriye İpek ise özledikleri şarkıları konser sayesinde yeniden dinleme imkanı bulduklarını kaydetti.