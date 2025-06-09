Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramında ziyaretçi akınına uğradı. Park, bayram boyunca 20 binin üzerinde misafiri ağırladı.

Çok sayıda canlıyı bünyesinde barındıran Tarsus Doğa Parkına, Mersin ve farklı illerden ziyaretçiler adeta akın etti. Farklı türdeki hayvanları yakından görme şansı elde eden aileler ve çocukları keyifli ve doğayla iç içe bir bayram tatili geçirdi. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlardan büyük ilgi gören Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı boyunca 20 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 131 farklı türden yaklaşık bin 700 hayvanı bünyesinde barındıran Tarsus Doğa Parkını gezen vatandaşlar, parkın çok bakımlı ve temiz olduğunu, hayvanlara özenli bir şekilde bakıldığını ifade ederken, çalışanların da çok ilgili olduğunu söylediler.

Vatandaşlar bayram tatilinin keyfini Tarsus Doğa Parkı ile sürdü

Özellikle çocuklar, genellikle televizyondan gördükleri birbirinden çeşitli hayvan türlerini yakından görmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Aileler de çocuklarının Tarsus Doğa Parkında kaliteli ve doğayla iç içe bir gün geçirmesinden mutluluk duydu. Parkı ziyaret eden çocuklar; özellikle aslan, keklik, tavus kuşu, güvercin, midilli, ördek, kurt, deve, zebra, lama, ayı, maymun, şahin, babun, alageyik, piton ve papağan gibi türlere büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlara, Tarsus Doğa Parkı ziyareti sonunda ise kuruyemiş ikramı yapılarak, personel tarafından bayramları kutlandı.

"20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü ve Veteriner Hekim Şeyda Esin Ekmen, her bayram olduğu gibi bu bayram da Tarsus Doğa Parkının ziyaretçi akınına uğradığından söz ederek, "Çünkü Doğa Parkı bayramda insanların rahatlıkla nefes alabileceği bir yer. Biz de ziyaretçilerimizi ağırlamaktan son derece memnunuz. Bugüne kadar 20 binin üzerinde ziyaretçimiz oldu. Çevre illerden çok yoğun talep alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bölgenin dışındaki insanlarımıza da hitap edebilmek bizim için çok önemli" dedi.

Ziyaretçilerden çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını kaydeden Ekmen, "Hayvanat bahçeleri biliyorsunuz hayvanların kapalı olarak bulunduğu yerler ama biz burada hayvanları mümkün olduğu kadar habitatlarına uygun bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Onlara, kendi çocuklarımız gibi bakıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçiler, Tarsus Doğa Parkını çok sevdi

Tarsus Doğa Parkına Trabzon’dan ailesi ile birlikte gelen vatandaşlardan Burak Parlayan, "Eşim Adanalı olduğu için Trabzon’dan bayram ziyareti için gelmiştik. Hazır gelmişken de çocukları hayvanları tanımaları, belgesellerden ve televizyondan gördüklerini canlı da görebilmeleri adına Doğa Parkı’na getirdik" ifadelerini kullandı.

Tarsus Doğa Parkını çok beğendiklerini kaydeden Parlayan, "Çocuklar, farklı hayvanları ne kadar da televizyonlarda ve belgesellerde görseler de burada canlı görmeleri daha farklı. Zaten çocuğum daha önce adapte olamadı, televizyonda gördüğüyle burada canlı, birebir gördüğü arasında çok fark oluştu. Ama sonradan gayet güzel eğlendi ve hayvanları tanıdı. Çocuğum adına iyi oldu, bizim için de farklı bir ortam olmuş oldu. Ben buraya ilk defa geliyorum ve gayet güzel buldum. Temiz bir ortam ve hayvanlara iyi bakılıyor" dedi.

Adana’dan gelen ve Tarsus Doğa Parkını bebeğiyle birlikte gezen vatandaşlardan Büşra Şahin ise "Burası çok güzel. Bir sürü hayvan gördük. Bebeğimizin de dikkatini çekti. Burada çok güzel vakit geçirdik, çok eğlenceli bir ortam. Özellikle şu dikkatimizi çekti; ortam çok temiz ve düzenli. Doğa düzenlemesini çok güzel yapmışlar. Biz çok memnun kaldık. Herkesi de bekliyoruz" şeklinde konuştu.