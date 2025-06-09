Kurban Bayramı’nda vatandaşların uğrak noktası olan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizkızı Turizm A.Ş. kafeleri, uygun fiyatlı ve kaliteli hizmetiyle yoğun ilgi gördü. Akdeniz manzarası eşliğinde sunulan hijyenik ve lezzetli ürünler, her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar yaşattı.

Akdeniz’in eşsiz manzarasında, kaliteli ürünlerin servis edildiği Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Denizkızı Turizm A.Ş.’nin kafelerine vatandaşlar bu bayramda da akın etti. Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve lezzetli yiyecekler ile içecekleri hijyenik bir ortamda tatmaya devam etti. Bu bayramda da büyükşehir belediyesinin kafelerinin misafiri olan vatandaşlar, lezzetli ürünler eşliğinde bayramın keyfini sürerken, Akdeniz’in masmavi manzarasının da tadını çıkardı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ‘Sahilleri ranta değil, halka açacağız’ mottosuyla hayata geçirilen bu kafeler, sosyal belediyecilik anlayışının başarılı örneklerinden biri olarak bayramda da kentin en çok ilgi gören alanları arasında yer aldı. Vatandaşlar, kaliteli hizmet anlayışı, ulaşılabilir fiyat politikası ve her kesime hitap eden yapısıyla dikkat çeken bu sosyal tesisler için Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

"Her yaştan insana, birbirinden farklı konseptlerle hizmet veriyoruz"

Her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da Mersin’in yanı sıra Türkiye’nin farklı illeri ve dünyanın birçok yerinden gelen insanlara hizmet verdiklerini söyleyen Denizkızı Turizm A.Ş. Saha Koordinatörü Sertaç Demirbaş, "Misafirlerimiz tarafından kafelerimize yoğun bir ilgi var. Hem Mersin’den hem şehir dışından hem de dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların güzel ilgisiyle karşılaşıyoruz. Bu ilgi bizi mutlu ve motive ediyor" diyerek, misafirlerin memnuniyetini ön planda tuttuklarını söyledi. Farklı konseptlerde birçok kafenin olduğuna dikkat çeken Demirbaş, "Kafelerimiz, spor sevenlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaş almışlara kadar halkın her kesimine hitap ediyor. Bunun yanı sıra hem uygun fiyatlı hem hijyenik hem de güvenilir alanlara sahibiz. Birbirinden eşsiz lezzetlerimizi tatmak için herkesi kafelerimize bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Sosyal belediyecilik noktasında Büyükşehir’in kafelerini çok beğeniyorum"

Kafelerde zaman geçirmekten keyif aldığını söyleyen vatandaşlardan Ece Eryüzlü, "Sosyal belediyecilik noktasında Mersin Büyükşehir Belediyesinin kafelerini çok beğeniyorum. Şimdi yaz da geldi, insanlar sahilden faydalanıyor. Gerçekten kaliteli, herkesin oturabileceği, sosyalleşebileceği çok güzel mekanlar. İnsanların morale, motivasyona ve uygun fiyatlı yerlerde eğlenmeye ihtiyaçları var. O yüzden çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum" diyerek, yemeklerin çok kaliteli olduğunu ve menülerin ise sık sık genişletildiğini söyledi.