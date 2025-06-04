Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle yürütülen "Teknik Bölüm Öğretmenleri İçin İnsansız Hava Aracı Teorik ve Pratik İmalat Eğitimi ve Danışmanlık Projesi" başarıyla tamamlandı. Eğitim sonunda öğretmenler, kendi İHA prototiplerini geliştirme yetkinliğine ulaştı.

Proje, OKA’nın 2024 yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında özel bir eğitim kurumu tarafından hayata geçirildi. Bir özel kolejde gerçekleştirilen eğitimlerde 5 teknik öğretmene; montaj, yazılım, prototip üretimi, uçuş testi ve bakım-onarım konularında teorik ve pratik bilgiler aktarıldı. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımıyla yürütülen süreçte katılımcılara birebir danışmanlık desteği de sunuldu.

Eğitimle sadece öğretmenler değil, öğrenciler de kazanacak

48 saat süren program sonunda katılımcılar, İHA sistemleri alanında kapsamlı bilgi ve deneyim kazandı. Elde edilen yetkinlikler sayesinde öğretmenlerin hem bireysel gelişimi desteklendi hem de okul müfredatlarının teknolojiyle zenginleşmesine katkı sağlandı.

Proje kapsamında hazırlanan "İnsansız Hava Aracı Geliştirme Kılavuzu" ile eğitimin kalıcı etkileri pekiştirilecek. Uzun vadede ise bu eğitimden 100’den fazla öğrencinin faydalanması, öğretmenlerin TEKNOFEST gibi ulusal teknoloji yarışmalarına hazırlanan öğrencilere mentorluk yapması hedefleniyor.

Eğitimler, düzenlenen kapanış ve sertifika töreniyle sona erdi. Törende teknik öğretmenlere başarı sertifikaları takdim edildi.