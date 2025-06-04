Bartın’ın Amasra ilçesinde doğal gaz hattının döşeme ve testlerin tamamlanmasının ardından başvuru yapan 300 abonenin 28’ine doğalgaz verildi. İlk doğalgazın verildiği hane sahiplerinden Hüseyin Albayrak, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile birlikte ilk kahveyi pişirdi.

Türkiye’nin gözde turistik destinasyonlarından Bartın’ın Amasra ilçesinde doğal gaz hattının döşeme ve testlerin tamamlanmasının ardından işlemleri tamamlanan 300 aboneden 28’ine gaz verimine başlandı. Doğalgazın ilk verildiği hanelerden olan Kum Mahallesi Dereyanı Sokak 43 Nolu müstakil evin sahibi Hüseyin Bayraktar, verilen ilk doğalgaz ile kahve pişirdi. Çifte bayram yaşadıklarını belirten Hüseyin Albayrak, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah herkesten razı olsun. Artık rahatça duş alabileceğiz. Her işimiz kolaylaştı" diye konuştu.

Albayrak ile ilk kahveyi birlikte pişiren Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da, "Hüseyin amcamızın bayram öncesindeki bu mutluluğuna ortak olduk. Artık evlere ve iş yerlerine doğalgaz verilmeye başlandı. Hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan Çakır ve hane sahibi Albayrak’ın pişirdiği kahveler afiyetle içildi.