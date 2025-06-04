Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ALDAŞ Teknoloji Ofisi tarafından geliştirilen "Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi", Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına açılıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, yerli ve milli yazılım çözümü iki şehir arasında ortak kullanılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Dijital dönüşüme sadece iş dünyası değil, yerel yönetimlerin de ayak uydurması son derece önemlidir" ifadelerini kullanırken; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Suyun kaynağından eve ulaşana kadar her adımı izleyen bu sistemi oluşturmak, bizim için çok değerli bir adım" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ALDAŞ Teknoloji Ofisi tarafından geliştirilen "Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi", Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde kullanılmaya başlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in imzaladığı işbirliği protokolüyle, Antalya’da başarıyla uygulanan yerli ve milli sistem Manisa’nın altyapı süreçlerine entegre edilecek.

İki büyükşehir arasında teknoloji köprüsü

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin dijital dönüşüm stratejileri doğrultusunda geliştirilen sistem, altyapı verilerinin dijital ortamda takibini sağlarken; arızaların, bakım süreçlerinin, su kayıp-kaçaklarının ve hizmet sürelerinin tek merkezden izlenebilmesine imkan tanıyor. İmza töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dijitalleşmenin kamu hizmetleri açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Dijital dönüşüme sadece iş dünyası değil, kamusal alanda biz yerel yönetimlerin de ayak uydurması hizmet kalitesi, zaman yönetimi, işgücü, tasarruf gibi konularda avantaj sağlaması açısından son derece önemlidir" dedi. 2022 yılında belediye iştiraki ALDAŞ’ın Akdeniz Üniversitesi Teknokent bünyesinde nitelikli bir yazılım ekibi kurduğunu, ASAT’ın tüm bileşenlerini ayrıntılı analiz ederek süreçleri yeniden yapılandırdığını aktaran Böcek, sistemin tamamen belediyeye ait olduğunu ve geliştirme sürecinin belediye mühendisleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

"Tüm veriler sisteme anında yansımakta"

Sistemin kent ihtiyaçlarına göre ölçeklendirildiğini ve modern teknolojik altyapıyla donatıldığını ifade eden Böcek, "Tüm veriler sisteme anında yansımakta ve merkezden canlı olarak izlenebilmektedir. İçme suyu ve atıksu hizmetleri veriye dayalı olarak takip edilmekte, su kayıp kaçaklarıyla mücadelede büyük katkı sağlamaktadır. Arızanın konumu, o noktaya gönderilen araç, aracı kullanan personel, harcanan süre ve kullanılan malzemeye kadar tüm süreç kayıt altında tutulmaktadır. Her arızanın maliyeti ölçülebilmektedir. Pompa performansları, arıza yoğunlukları gibi veriler görülebilmektedir. Sonuç olarak; her zaman ifade ettiğim gibi ‘Ölçemediğinizi kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğinizi yönetemezsiniz’" diye konuştu.

"Varlık yönetimini dijital olarak hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Elde ettikleri deneyimlerin Manisa ile paylaşılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, "Bugün Manisa Büyükşehir Belediyemiz ve Sular İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü ile işbirliği protokolü gerçekleştiriyoruz. Bu protokol ile sadece bir yazılımı değil, ortak aklı ve dayanışmayı, yerel yönetimlerimiz arasındaki örnek işbirliğimizi ortaya koyuyoruz. Hem zaman hem de kaynak açısından verimli bir çözüm elde ediyoruz. Ayrıca dışa bağımlı olmayan, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmiş bir sistemi kullanmak, bizler için bir kamu sorumluluğu niteliği taşımaktadır. 20 yılı aşkın süredir kurulmaya çalışılan varlık yönetimini dijital olarak hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İşbirliği devam edecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise altyapı bilgi yönetim sisteminin yerel yönetim işbirliği açısından taşıdığı önemi vurguladı. Zeyrek, "Altyapı Bilgi Yönetim Sistemi hem kamu kaynaklarını kullanmakta hem de hizmetin bir an önce ulaşılabilmesi ve vatandaşın memnuniyetle sonlanması noktasında gerçekten çok önemli bir projedir. Yaklaşık dört beş aydır belediyelerimiz arasında süren görüşmeler sonucunda, bu projeyi ortaya koyan ALDAŞ ve Manisa Büyükşehir Belediyemizin MASKİ yöneticileri, projenin kamu kaynaklarının kullanımından vatandaşlarımızın evine ulaşan suya kadar adım adım takip edildiği ve daha da önemlisi yerel yönetimlerin ortaklaşa çözüm üretebildiği noktada ne kadar değerli olduğunu ortaya koymuştur" dedi.

İmzanın sadece bir başlangıç olduğunu dile getiren Zeyrek, "Bugün burada bu projeye imza atmak aslında sadece bir adım. Bunun altında daha da ilerleyen süreçlerde hem Antalya Büyükşehir Belediyemizin hem Manisa Büyükşehir Belediyemizin geliştirdiği tüm projelerde artık bu kardeşliği, birliği, beraberliği ortaya koyacağının bir göstergesidir" diye konuştu. Başkan Zeyrek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben, suyun kaynağından çıktıktan sonra evlerimize ulaşıncaya kadar her adımının tek tek izlendiği, oluşabilecek sorunlarda oraya giden arkadaşlarımızın artık süresini ve bizim kaynaklarımızı en doğru şekilde kullandığı, tek bir merkezden yönetilen bu sistemi oluşturan ALDAŞ yönetimine ve emeği geçen arkadaşlarının hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra, Eskişehir ve diğer büyükşehir belediyelerinin de bu sistemi örnek alacaklarına ve kamu kaynaklarını daha verimli kullanacaklarına dair hiçbir şüphem yok. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kendi yazılımcılarımızla birlikte, hiçbir dışarıdan hizmet almadan oluşturduğumuz projeleri hem Antalya’mıza hem de tüm belediyelere sunmak, kaynaklarımızla ve günlük sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yerel yönetimlerin birlikteliği, ortak aklın oluşturulması ve bir birine bu noktada destek vermesini gerçekten çok önemsiyorum."