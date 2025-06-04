Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, düzenlenen tanışma programında yerel basın temsilcileriyle buluşarak güçlü iletişim mesajı verdi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kutlubey Yerleşkesinde basın mensuplarıyla Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya’nın bir araya geldiği bir etkinlik düzenlendi. Tanışma ve bilgilendirme temasında gerçekleştirilen programa Rektör Prof. Dr. Akkaya ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Gümüş ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök, Rektör Danışmanı İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı, Genel Sekreter Vekili Refik Ünver ile Bartın ilinde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri yoğun bir katılım gösterdi.

Programda bir konuşma yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "iletişim, istişare ve tedbir" vurgusu yaparak basın mensuplarıyla güçlü bir iletişim bağıyla bölge dinamiklerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Ayrıca medya sektörünün kurumsal gelişim noktasında önemine değinen Rektör Akkaya "Üniversitemizin hem akademik hem de toplumsal katkılarını daha görünür hale getirmek için basınla iş birliğine büyük önem veriyoruz. Elde ettiğimiz başarıları ve yürüttüğümüz faaliyetleri halk ile buluşturmamızı sağlayacak olan ve Üniversitemizi daha da ileriye taşımamızda iş birliği içerisinde olacağımız basınımızın tüm kıymetli temsilcilerine katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.

Gazetecilerin sorularının Rektör Akkaya tarafından cevaplandırılmasının ardından program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.