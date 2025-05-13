Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde, ceza adalet sisteminin toplumsal huzuru sağlama amacını vurgularken, hükümlülerin infaz sonrası hayata hazırlanması için yeni adımlar atıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da düzenlenen Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü İmza Töreni’nde, ceza adalet sisteminin temel amacının toplumsal huzur ve barışı sağlamak olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile imzalanan protokolle, hükümlü ve yükümlülerin infaz sonrası topluma kazandırılması hedeflendi.

Törende konuşan Bakan Tunç, çağdaş ceza infaz sistemi kapsamında hükümlülerin hayata hazırlanması, değer üretmeye yönlendirilmesi ve sorumluluk bilinci kazanması için çalıştıklarını ifade etti.

Ceza adalet sisteminin amacı toplumsal huzur ve barışı sağlamaktır.Çağdaş ceza infaz sistemi kapsamında hükümlülerin infaz sonrası hayata hazırlanması, değer üretmeye yönlendirilmesi ve sorumluluk bilinci kazanması için çalışıyoruz. ???? Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına… pic.twitter.com/XhFgnxYGza— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) May 13, 2025

Protokolün, tahliye öncesi İŞKUR danışmanlarıyla birebir görüşmeler, iş arama becerileri seminerleri ve danışmanlık hizmetleri gibi uygulamalarla hükümlülerin istihdam süreçlerini kolaylaştıracağını vurgulayan Bakan Tunç, “Bu adımlar, hükümlülerin öz güvenini artırarak meslek dünyasının kapılarını aralayacak ve suça yeniden sürüklenme riskini azaltacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, toplumsal barışa, ekonomik üretime ve sosyal dokunun onarılmasına önemli katkı sağlayacak protokolün hayırlı olmasını dilerken, bu anlamlı iş birliğinin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.