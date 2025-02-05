DENİZLİ (İHA) – Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere hibe edilen katı gübre dağıtım römorkunu tanıttı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, yaptığı açıklamada; "Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin söz verdiği destek projelerinden biri olan çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracak katı gübre dağıtım römorku Honaz’ımıza hayırlı olsun. Çiftçilerimize verdiği destekten dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na teşekkür ediyorum" dedi.