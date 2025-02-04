Honaz Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’nde yapımına başlanacak olan Ahıska Parkı Sosyal Tesisinin temeli, büyük bir coşku ve halkın yoğun katılımıyla atıldı. Temelin atıldığı Ahıska Parkı’nın kültürel ve sosyal etkinliklerin ev sahipliği yapacağı ve önemli bir alan olacağını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; "Honaz’ımıza değer katmaya devam ediyoruz. Bizim amacımız, halkımıza hizmet etmek, yaşam kalitelerini arttırmak ve her daim onların yanında olmak" dedi.

Honaz Belediyesi, sosyal tesis ve açılışlarını hız kesmeden devam ediyor. Honaz Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’nde yapımına başlanacak olan Ahıska Parkı Sosyal Tesisinin temeli, büyük bir coşku ve halkın yoğun katılımıyla atıldı. Törende konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, projeyle ilgili duygularını paylaşarak, sosyal tesisin mahalle halkının sosyal yaşamına büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Temel atma törenine; Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, örgüt üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

"Honaz’ımıza değer katmaya devam edeceğiz"

Yapılan projenin kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacağını ve önemli bir alan olacağını dile getiren Başkan Kepenek, "Bugün, Honaz’ımıza değer katacak bir projeyi daha hayata geçirmek için buradayız. Ahıska Parkı Sosyal Tesisi, sadece bir park değil, Hürriyet Mahallesi sakinlerimizin bir araya gelip zaman geçirebileceği, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak önemli bir alan olacak. Halkımızın ihtiyaçlarına duyarlı bir belediye olarak, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bizim amacımız halkımıza hizmet etmek"

Projenin, özellikle gençler ve çocuklar için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kepenek, "Bu parkın içerisinde yer alacak olan spor alanları, oyun alanları ve sosyal alanlar, Hürriyet Mahallesi’nin sosyal dokusuna büyük katkı sağlayacak. Bizim amacımız, halkımıza hizmet etmek, yaşam kalitelerini arttırmak ve her daim onların yanında olmak" diye konuştu.

Ahıska Parkı, Honaz ilçesinin modernleşme sürecinde önemli bir adım olarak öne çıkarken, bölge halkı projeye büyük ilgi gösterdi. Törenin sonunda, katılımcılara teşekkür eden Başkan Kepenek, parkın inşaatının hızla tamamlanacağı müjdesini vererek, tüm Honaz halkını bir arada buluşturacak bu önemli projenin tamamlanması için sabırsızlandıklarını belirtti.