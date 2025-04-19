Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında protokol üyeleri ve vatandaşlara eğitim programı gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda protokol üyeleri ve vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi çerçevesinde uyuşturucu madde kullanımı ve madde bağımlılığı hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Programda, ayrıca KADES uygulaması ve UYUMA aplikasyonu tanıtıldı.

Programa Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, protokol üyeleri, okul idarecileri ve vatandaşlar katıldı.