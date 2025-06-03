Yaz Kur’an kurslarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Kütahya İl Müftülüğü tarafından, din görevlilerine yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Müftülük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere imam hatipler, müezzin kayyımlar ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, tüm çocuk ve gençleri Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenmeye, dini bilgiyle buluşmaya ve cami ortamını yakından tanımaya davet etti. Müftü Açık, "Tüm çocuklar yaz Kur’an kurslarında bizlerin misafiridir. Onlarla birlikte biz de kursların açılışını büyük bir heyecanla bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Kur’an Kursları, bu yıl "Her Yaz Yeni Bir Heyecan: Cami, Çocuk ve Kur’an" ve "Yazımda Kur’an Var" temalarıyla 30 Haziran’da başlayacak. Kurslar, 30 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde gerçekleştirilecek.

Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, İtikad, İbadet, Siyer ve Ahlak gibi temel derslerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginleştirilecek kurslarda, öğrencilerin yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.

Camilerde, Kur’an kurslarında ve uygun görülen diğer mekanlarda verilecek eğitimler; 4-6 yaş grubu çocuklar ile 7-14 ve 15-22 yaş arası gençlere yönelik olacak şekilde planlandı.