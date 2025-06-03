Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında spor ortaokulu açılacak iller arasında Kütahya’nın da yer aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kütahya Spor Lisesi bünyesinde açılacak spor ortaokuluna, 2-17 Haziran tarihleri arasında e-Okul üzerinden başvuru yapılabilecek. Yetenek sınavları 21 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Spor yeteneğine göre öğrenci seçimi yapılacak okulda, beden eğitimi ve spor derslerine ağırlık verilecek. Spor ortaokulunun ilimize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.