Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Türkiye Basketbol Federasyonu Erkekler Bölgesel Ligi’nde şampiyonluk elde ederek Türkiye Basketbol 2. Ligi’ne yükselen Kütahya Belediyespor Erkek Basketbol Takımı’nı makamında ağırladı. Büyük başarıya imza atan takım, teknik heyeti ve yöneticileriyle birlikte Başkan Kahveci’nin tebriklerini kabul etti.

Play-off finalinde sergilediği kararlılık ve takım ruhuyla hem salonda hem de ekran başında izleyenleri gururlandıran Kütahya Belediyespor, şehre şampiyonluk sevinci yaşattı. Başkan Kahveci, sporcularla tek tek ilgilenerek başarılarından dolayı tüm takımı kutladı.

Takımın azmi, inancı ve mücadeleci ruhuyla Kütahya’ya örnek olduğunu vurgulayan Başkan Eyüp Kahveci, "Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız. Elde ettiğiniz bu başarı sadece bir kupa değil; aynı zamanda gençlerimize ilham olacak büyük bir adım" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, takım kaptanı, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, desteklerinden ötürü Başkan Kahveci’ye teşekkür ederek, 2. Lig’de de aynı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

Buluşma, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafları çekilmesiyle sona erdi.