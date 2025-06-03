Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM) tarafından düzenlenen "Türkçe Alternatif Destekleyici ve İletişim Sistemi" (TADİS) eğitimi düzenlendi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü’nün konuşmacı olarak katıldığı eğitim, DİLKOM Prof. Dr. Seyhun Topbaş Seminer Salonunda gerçekleştirildi. DİLKOM Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Görselliğin gücü bize çok fayda sağlıyor"

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Ertan Görgü, "Türkçe Alternatif Destekleyici ve İletişim Sistemi" (TADİS) eğitiminde yaptığı konuşmada sistemin konuşma güçlüğü yaşayan bireyler için özel olarak tasarlandığını belirterek şunları söyledi:

"TADİS, geliştirilmiş program; konuşamayan veya yeterince konuşamayan popülasyon için tasarlandı. Görsel materyaller özellikle Otizm Spektrum Bozukluğunda inanılmaz işe yarıyor çünkü hem dili anlamakta zorlanıp hem de konuşma ve taklit becerileri düşük popülasyonda görselliğin gücü bize çok fayda sağlıyor." Görgü, teknolojik gelişmelerin bu alandaki katkısına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Orta ve yüksek teknoloji düzeyindeki cihazlar, cümlecikleri veya kelimeleri temsil eden görselleri, belirli bir gramer yapısı çerçevesinde anlamlandırarak sunan araçlar olarak kabul edilmektedir. Mobil cihazlar sayesinde çok sayıda sembole erişim imkânı sağlayabiliyoruz. Eskiye ve günümüz şartları odağında baktığımızda, sembollere erişim konusunda bizleri büyük uğraşlardan kurtardı. Mobil cihazlarda ses faktörünün olması da değeri garipsenmeyecek derecede önemli."

"Tabletle çalışan popülasyon sosyal kabul konusunda daha ön planda"

Otizm spektrum bozukluğunda en temel problemin iletişim olduğunu vurgulayan Görgü, alternatif destekleyici iletişim sistemlerinin bireylerin sosyal yaşantılarına da olumlu katkılar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Otizm spektrum bozukluğunda en temel mesele iletişim bozukluğudur. Bu mesele içinde dili anlamada zorlanma, konuşamama ve taklit becerilerinin düşüklüğü yer alıyor. Sosyal kabul konusunda ise araştırmalar şunu gösteriyor: Eski yöntem olan kartla çalışmanın aksine, üst düzey teknolojili sistemler kullananların daha çok kabul edildiği görülüyor. İşin aslında, kartla çalışan popülasyona göre tabletle çalışmasını sürdüren popülasyon sosyal kabul konusunda daha ön planda oluyor. Kanada ve Amerika özelinde, eğer çocuk otizm spektrum bozukluğu tanısı alıyorsa ve konuşma becerileri tam olarak gelişmemişse, hemen hemen birçok sigorta şirketi içerisinde Alternatif Destekleyici İletişim Sistemi (ADİS) bulunan bir tablet veriyor. Verilen tablet ile çocuk okulda eğitim hayatını sürdürürken, şirket tarafından ADİS’in nasıl kullanılması gerektiğine dair eğitim veriliyor."

Eğitim kapsamında Görgü, TADİS’in uygulama sürecine dair örnek videolar ve temel bilgileri katılımcılarla paylaştı. Eğitim soru-cevap kısmının ardından sona erdi.