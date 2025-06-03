TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, iş dünyasını öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Nursan Kablo yetkilileri, okulda düzenlenen seminerde öğrencilere işletmenin yapısı, üretim süreçleri ve yönetim stratejileri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Seminerde öğrenciler, sektördeki güncel uygulamalar ve kariyer planlamasına dair önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Nitelikli iş gücünün önemine vurgu yapılan sunumda, iş hayatına hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar da paylaşıldı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise öğrenciler, Nursan Kablo’nun üretim tesisini ziyaret ederek teorik bilgileri sahada gözlemleme şansı yakaladı. Fabrika turunda üretim hatları, kalite kontrol birimleri ve iş güvenliği uygulamaları yerinde incelendi.