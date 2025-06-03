Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 2025 yılı 4-6 yaş Kur’an kurslarının yıl sonu etkinlikleri gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünce Belediye Sinema Salonunda 2025 yılı 4-6 yaş Kur’an kursları yıl sonu etkinlikleri çerçevesinde 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı program icra edildi. Programda minik öğrencilerin, Kur’an tilaveti, dualar ve ilahiler eşliğinde hazırladıkları gösteriler sahnelendi.
Kaymakam Muhammed Sefa Çelik’in de katıldığı program, öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.
Kaynak: İHA