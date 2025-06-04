Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulunda sigortacılık sektöründeki aracılık hizmetlerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Sigorta Aracılık Hizmetleri Hisarcık Şube Müdürü İsmail Hakkı Demir’in sigorta aracılık hizmetleri çerçevesinde acentelik faaliyetlerindeki tecrübelerini aktardığı söyleşide, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik geliştirilen çözüm önerileri ele alındı. Demir, etkinliğe katılan öğrencilerin sorularını örnek olaylar üzerinden cevapladı. Ayrıca öğrencilere sigorta acenteliği hakkında mesleki bilgiler aktardı.

Etkinliğe Hisarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fadim Koç, Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Nuri Uslu, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. Programın sonunda Öğretim Görevlisi Burak Kavaslar, İsmail Hakkı Demir’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler teorik bilgiler ile sektördeki uygulamaları birleştirme fırsatı buldu.

Hisarcık MYO yönetimi, benzer etkinliklerle öğrencilerin meslek hayatına daha iyi hazırlanmalarını hedeflediklerini ifade etti.