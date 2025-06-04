Kars’ta arazide hayvan otlatan bir kişi, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Karaçoban köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatan Hakan İ., merada yıldırım düşmesi sonucu yaralandı, olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.