Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz ilçe merkezindeki esnafı ziyaret ederek hem bayram öncesi hayırlı işler dileklerini iletti hem de esnafın talep ve beklentilerini dinledi.

Arpaçay Kaymakamı Akköz, beraberinde Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan ile birlikte ilçe çarşı merkezinde bulunan iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde esnafla sohbet eden Akköz, işletmelerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında esnafın karşılaştığı sorunlar, ekonomik şartlar ve işlerin mevcut durumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Esnafın talep ve önerilerini dikkatle dinleyen Kaymakam Akköz, kamu kurumlarının her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olduğunu vurguladı.

Yaklaşan bayram dolayısıyla da esnafın bayramını kutlayan Akköz, 'Bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendiren özel günler olduğunu' belirterek tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Öte yandan Kaymakam Akköz'ün esnaf ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.