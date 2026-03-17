Yeşilay Kars Şubesi tarafından 'Bağımsızlık Yılı' kapsamında düzenlenen 'Benim Kulübüm Yeşilay' etkinliği, GAMP İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte minik öğrencilerle bir araya gelen Yeşilay gönüllüleri, sağlıklı yaşam bilinci ve bağımlılıklardan uzak durmanın önemine dikkat çekti.

Okul ortamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Yeşilay'ın faaliyetleri tanıtılırken, özellikle zararlı alışkanlıklardan korunma, sağlıklı beslenme ve bilinçli yaşam konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitici içeriklerin yanı sıra oyunlar ve interaktif etkinliklerle desteklenen programda çocuklar hem öğrendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Yeşilay yetkilileri, küçük yaşlarda verilen eğitimin önemine vurgu yaparak, çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesinde bu tür etkinliklerin büyük katkı sağladığını ifade etti. Etkinlik boyunca öğrencilerin aktif katılım göstermesi ise programın verimliliğini artırdı.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek onların mutluluğuna ortak olundu. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Yeşilay Kars Şubesi'nin, çocuk ve gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını yıl boyunca sürdüreceği öğrenildi.