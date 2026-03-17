İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarının Kurban Bayramı kotra ihale tarihi belli oldu. Belediye Başkanı Alper Taban, 08 Nisan'da yapılacak ihalede; 120 adet büyükbaş ve 41 adet küçükbaş olmak üzere toplam 161 adet kotra ile 8 adet büyükbaş hayvan kesim alanının satışa çıkacağını duyurdu.

Bölgenin en büyük ve potansiyeli yüksek hayvan pazarı olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Modern, tercih edilen, cazip ve ilgi gören bir hayvan pazarı olan İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında her yıl olduğu gibi bu yıl da kotralara ilginin yoğun olması bekleniyor. İnegöl Belediyesi, Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesi kotra satış ihalesinin tarihlerini de belirledi. Kotra kiralama ihalesinin 08 Nisan Çarşamba günü saat 10.00'da İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası zemin katında bulunan çok amaçlı salonda açık arttırma usulü ile gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kiralama bedelleri ihale sırasında yatırılacak

İnegöl Hayvan Pazarıyla ilgili yerleşim planı ve krokileri vatandaşlar İnegöl Belediyesi web sayfası üzerinden ve Kiralama Servisinden temin edebilecek. Kotralar, belirlenen fiyatlar üzerinden açık arttırma usulüyle kiralanacak. Yer kiralama bedelleri 08 Nisan'da yapılacak ihale sırasında salonda kurulan tahsilat masalarında peşin olarak tahsil edilecek.

Başkan Taban'dan üreticilere davet

Hayvan Pazarı Kurban Bayramı kotra ihalesine ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 08 Nisan Çarşamba günü yapılacak ihaleyle kotraların kiralanacağını hatırlattı. 2021 yılında hizmet vermeye başlayan Modern Hayvan Pazarında kotralardan konaklama alanlarına, sosyal alanlardan kafeteryasına kadar her şeyi ile eksiksiz şekilde üreticilere hizmet verilen bir tesis bulunduğunu kaydeden Başkan Taban, 'Her yıl bölgenin en yoğun pazarlarından biri olan İnegöl Hayvan Pazarımızın bu yıl da kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak devam edeceğini düşünüyoruz. Hayvan pazarımızda bu yıl 120 adet 60 m2'lik büyükbaş hayvan kotrası, 20 adet 25 m2'lik ve 21 adet 12,5 m2'lik küçükbaş hayvan kotrası ile büyükbaşa talep olmaması halinde de 20 adet 30 ve 60 m2'lik küçükbaş hayvan kotrası kiralanacak. 08 Nisan Pazartesi günü 10.00'da Belediye binamızın zemin katında Çözüm Merkezi yanında bulunan salonda yapılacak ihaleye tüm üreticilerimizi davet ediyoruz' dedi.

Hayvan pazarı 4 Mayıs'ta kapılarını açacak

İhaleyle ilgili de bilgiler veren Başkan Taban, 'Kotra bedelleri, peşin olarak ya da kredi kartı ile ihale günü salonda tahsil edilecek. Bir kişi ihalede üçten fazla kotra satına alamayacak. Kotra satışı sıralı şekilde olacak. Büyükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ayrıca küçükbaşlara, küçükbaşlara ait bölümlerden yer alanlar ise ayrıca büyükbaşlara ait olan kotralara da teklif verebilecekler. Yasal işlemleri olmayan; sağlık raporu, küpe, pasaport vb. hayvanlar kesinlikle pazara sokulmayacak. Hayvan pazarına girişler ise 04 Mayıs 2026 Pazartesi tarihinde başlayacak, 30 Mayıs 2026 Cumartesi tarihinde ise Pazar boşaltılarak idaremize teslim edilecektir' açıklamalarında bulundu.