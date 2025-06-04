Gölcük Belediyesi, geleceğin teminatı olan gençlere çevre bilinci aşılamak için Saraylı İlköğretim Okulu bahçesine sıfır atık eğitim sahası kurdu.

Gölcük Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü içine alan Türkiye Çevre Haftası kapsamında anlamlı çalışmaya imza attı. Çalışma kapsamında Gölcük Belediyesi, Saraylı ve Yunus Emre mahallelerinde faaliyet gösteren Aysim Tekstil işbirliğinde Saraylı İlköğretim Okulu bahçesinde, sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak adına atık geçici depolama sahası kurdu. Kağıt-karton, plastik, metal, cam, atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve pet şişeler için ayrıştırma konteynerlerinin yer aldığı alanda, öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırmak amacıyla bilgilendirici bir eğitim düzenlendi. Okulda düzenlenen eğitime katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, oluşturulan alanın gençlere çevre bilinci kazandıracağına vurgu yaptı.