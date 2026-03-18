Kars'ta hayırseverlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Zimem Defteri Projesi ile 2026 yılında 328 ihtiyaç sahibi vatandaşın 34 bakkala olan toplam 687 bin liralık borçları hayırsever vatandaşlarla tarafından ödendi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın öncülüğünde 3 yıldır sürdürülen proje, ihtiyaç sahibi vatandaşların mahalle bakkallarına olan veresiye borçlarının kapatılmasıyla hem sosyal dayanışmayı güçlendirildi, hem de yerel esnafa destek sağlandı.

Zimmen Defteri projesinin bu Ramazan aynında sürdüğünü ifade eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çiğdem Aydın, 'Zimmen Defteri Osmanlıya dayanan bir gelenek olup, Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın tanımadıkları ihtiyaç sahiplerinin borçlarını gizlice ödeme geleneğidir. Bu gelenek ilimizde ede 2024 yılından itibaren Valimiz Ziya Polat öncülüğünde Zimmen Defteri Projesi adı alında uygulanmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile hayırsever vatandaşlarız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın borçlarını ödeyerek veresiye defterlerin, satın alınmaktadırlar.

Bu kapsamında; 2024 yılında 143 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 8 bakkala olan toplam 153 bin lira veresiye borcu, 2025 yılında 192 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 9 bakkala olan toplam 212 bin lira veresiye borcu ve 2026 yılında 328 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın 34 bakkala olan toplam 686 bin lira tutarındaki veresiye botçu hayırsever vatandaşlarımız tarafından ödenmiştir ve veresiye defterkeri satın alınmıştır' dedi.

Öte yandan Zimem Defteri Projesi, geleneksel dayanışma kültürünü modern sosyal yardım anlayışıyla buluşturuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda yürütülen uygulamada, hayırsever vatandaşlar mahalle bakkallarındaki veresiye defterlerini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatıyor. Bu yöntem sayesinde yardımlar, doğrudan ve hızlı bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

'Hem ihtiyaç sahibine hem esnafa nefes'

Proje sadece borç kapatma uygulaması olmanın ötesine geçerek çift yönlü fayda sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ekonomik yükten kurtulurken, mahalle bakkalları da tahsil edemedikleri alacaklarını alarak rahatlıyor. Kars'ta giderek büyüyen projenin önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.