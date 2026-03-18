Kars'ta vatandaşla doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kars Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, bu kez üniversite öğrencileriyle buluştu.

Vali Ziya Polat'ın 'Sevdamız Eğitim' vizyonu doğrultusunda yürütülen ziyaretlerde, gençlerin talep ve önerileri yerinde dinlendi. Çalışmalar kapsamında Kafkas Üniversitesi'nin birçok fakülte ve meslek yüksekokulu ziyaret edildi. Tıp, Mühendislik ve Mimarlık, Dede Korkut Eğitim, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Yabancı Diller, Adalet, Kazım Karabekir Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler ve Susuz Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, 'Milletin Kapısı' anlayışını kampüslere taşıdı.

Ziyaretlerde Açık Kapı personelleri, öğrencilere sistemin işleyişi hakkında detaylı bilgi verirken; kamu hizmetlerine erişim, talep ve şikayetlerin iletilmesi süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler, karşılaştıkları sorunları doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu.

Programlara katılan öğrenciler, özellikle barınma, ulaşım, eğitim imkamları ve sosyal yaşamla ilgili taleplerini dile getirdi. Açık Kapı ekipleri ise iletilen her başvurunun kayıt altına alındığını ve ilgili kurumlara hızlı şekilde yönlendirileceğini belirtti.

Yetkililer, bu tür buluşmaların yalnızca sorun çözmeye yönelik değil, aynı zamanda gençlerin kamu yönetimine katılımını artırmayı hedeflediğini vurguladı. Öğrencilerin sürece aktif katılım göstermesi, programların verimliliğini artıran önemli bir unsur olarak değerlendirildi.

Ziyaretlerin bir diğer önemli ayağını ise ortak sosyal projeler oluşturdu. Açık Kapı ekipleri ile öğrenciler arasında yapılan görüş alışverişinde; gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk projeleri, yerel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmalar ve gençlerin aktif rol alabileceği etkinlikler masaya yatırıldı.

Bu kapsamda özellikle dezavantajlı gruplara yönelik projeler, çevre bilinci çalışmaları ve eğitim destek programları gibi alanlarda iş birliği yapılması planlanıyor. Ayrıca bu tür ziyaretlerin artarak devam edeceği ve daha fazla öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.