Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde havuzlardan yararlanmasını sağlamak amacıyla, havuz personeline yönelik “Havuz Suyu Operatörlüğü” eğitimi düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından, Kent Estetiği Dairesi ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde görev yapan personele yönelik “Havuz Suyu Operatörlüğü” eğitimi düzenlendi. Eğitimlerle vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde havuzlardan yararlanmasını sağlamak amaçlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi Halk Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri Metin Kahveci ve Eyüp Bilbil tarafından verilen eğitimlere, yüzme ve süs havuzlarından sorumlu çalışanlar katıldı.

Eğitimlerde, kişisel hijyen, ortam temizliği, alet-ekipman ve filtre temizliği ile iş sağlığı gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi, bu eğitimle personelin havuz işletimi konusunda uzmanlaşmasını sağlamayı ve halka en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. Eğitimlerin sonunda, katılımcılara, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı kurs bitirme sertifikaları veriliyor. Bu sayede, personel hem bilgi ve becerilerini artırmış olacak hem de mesleki yeterliliklerini belgeleme imkanı buluyor.