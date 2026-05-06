Yunusemre Belediyesi'nin Süreyya Tabiat Parkı'nda düzenlediği etkinlikte Hıdırellez ve Anneler Günü bir arada kutlandı; kadın kursiyerlerin el emeği ürünleri büyük beğeni topladı.

Yunusemre Belediyesi, Hıdırellez Bayramı ile Anneler Günü'nü Süreyya Tabiat Parkı'nda düzenlediği etkinlikle bir arada kutladı. Kadın dayanışma ve eğitim merkezi kursiyerleri ile vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Doğanın uyanışını simgeleyen ve Hızır ile İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdırellez ile Anneler Günü'nü aynı etkinlikte birleştiren Yunusemre Belediyesi, katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren kadın dayanışma ve eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerler, Süreyya Tabiat Parkı'nda hem moral buldu hem de keyifli vakit geçirdi.

Düzenlenen etkinliğe CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Protokol üyeleri etkinlik boyunca kursiyerleri yalnız bırakmadı.

Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar, piknik yaparak ve çalınan şarkılar eşliğinde eğlenerek bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Protokol üyelerinin de danslara eşlik ettiği anlar etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Gün boyu süren etkinlik sonunda, kadın kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı ürünler tabiat parkını ziyaret eden vatandaşlara hediye edildi. Etkinlik, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren görüntülerle sona erdi.